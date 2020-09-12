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Eski Başbakan Tansu Çiller'in zor anları

Eski Başbakan Tansu Çiller'in zor anları
Eski Başbakan Tansu Çiller'in zor anları

Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Adalet Bakanlığınca düzenlenen “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’na katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adasında bulunan eski Başbakan Tansu Çiller basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken zor anlar yaşadı.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in zor anları - Tıkla İzle

12 Eylül darbesinin yıl dönümünde Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” düzenlenecek.

Eski Başbakan Tansu Çiller, programa katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adasına geldi. Çiller, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacağı sırada programa katılacak konukları getiren helikopterin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na iniş yaptığı anda helikopterin rüzgarı nedeniyle denizden suların savrulmasıyla zor anlar yaşadı. Helikopterin iniş yapmasının ardından eski Başbakan Tansu Çiller konuşmasına devam etti.

Gamze Erdemir - Mustafa Biçer

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