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Eski Belediye Başkanı Bulut aday gösterildi

Eski Belediye Başkanı Bulut aday gösterildi
Eski Belediye Başkanı Bulut aday gösterildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Eski Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti'nin 14 büyükşehir ile 26 il belediye başkanı adayını açıkladı. Erdoğan, 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Kilis'ten eski belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yeniden aday gösterildiğini açıkladı. Aday tanıtım törenine AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin, Gençlik Kolları Başkanı Halik Korkmaz ile Kilis Belediye Başkanı adayı Mehmet Abdi Bulut katıldı. 

Yeniden aday gösterilen Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 2004-2014 yılları arasında AK Parti'den 2 dönem belediye başkanlığı görevini yapmıştı.  

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