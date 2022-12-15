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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, önceki gün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Hazinedar'ın Tosya Sanayi Sitesinde yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin Hazinedar'ın içinde bulunduğu aracı durdurduğu görülüyor. Araçtan indirilerek işlemleri yapılan Hazinedar, daha sonra polis aracına götürülüyor.

Sedat Ağacıkoğlu

 

 

 

 

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