İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar cezaevine gönderildi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar cezaevine gönderildi
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar cezaevine gönderildi

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar'a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ekiplerce çalışmalar sürerken, şüpheli Hazinedar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye tutuklama talebi

Şüpheliler Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'icbar suretiyle irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan, 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Melike İnal - Sema Demir
 

İLGİLİ HABER
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedara tutuklama talebi Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a tutuklama talebi
İLGİLİ HABER
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
İLGİLİ HABER
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
İLGİLİ HABER
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbula getirildi Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul’a getirildi
İLGİLİ HABER
Murat Hazinedar hakimi reddederek salonu terk etti Murat Hazinedar hakimi reddederek salonu terk etti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.