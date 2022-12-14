İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul'a getirildi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul'a getirildi
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul'a getirildi

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari olarak aranan ve dün akşam Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul’a sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar, Tosya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin gece saatlerinde İstanbul'a sevk edildi.

Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen Hazinedar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Hazinedar'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İLGİLİ HABER
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedarın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Rüşvet soruşturmasında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar yakalandı Rüşvet soruşturmasında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar yakalandı
İLGİLİ HABER
Beşiktaş Belediyesinde rüşvet soruşturmasının detayları ortaya çıktı Beşiktaş Belediyesinde 'rüşvet' soruşturmasının detayları ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonu: 16 gözaltı Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.