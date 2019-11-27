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Eski binbaşı FETÖ'den tutuklandı

Eski binbaşı FETÖ'den tutuklandı
Eski binbaşı FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan meslekten ihraç edilen eski binbaşı Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yaptığı eş zamanlı operasyon kapsamında ihraç binbaşı M.Z., dün saat 01.45'te Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen M.Z., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İstanbul'daki adliyeye bağlanıp mahkemeye ifade verdi. M.Z. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

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