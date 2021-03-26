Eski CDC Başkanı Redfield: 'Korona virüs Çin'deki laboratuvardan geldi'

Eski CDC Başkanı Redfield, virüsün kökeninin Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan geldiğine inandığını belirterek, "Virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde. Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması ender görülen bir durum değil" dedi. Virüsün yarasadan insana bulaşmasına ihtimal vermediğini söyleyen Redfield, "Covid-19 salgınının yarasadan insana bulaşması biyolojik açıdan mantıklı değil, salgının bu şekilde başladığına inanmıyorum" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde CDC Başkanı olan Redfield, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen virüsün kökenine ilişkin nihai rapora da değinerek, "Bu iyi, bilim sonunda bunu çözecektir” dedi.

Beyaz Saray'ın Covid-19 Danışmanı Anthony Fauci ise salgının nasıl başladığına dair çok sayıda teori olduğunu belirterek, Redfield'ın açıklamalarını “görüş” olarak nitelendirdi.

ABD'de salgının başlangıcından bu yana 30 milyon 786 bin 988 korona virüs vakası kaydedilirken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 559 bin 954'e ulaştı.

“Virüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları pek olası değil”

Geçtiğimiz ay Çin'in Wuhan kentinde incelemelerde bulunan DSÖ ekibi, korona virüsün Wuhan'da Aralık 2019 tarihinden önce görüldüğüne dair kanıt bulunmadığını belirterek, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının “pek olası olmadığını” söylemişti.