Eski çöp alanı lavanta bahçesi oluyor

Altınordu Durugöl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 17 dönümlük arazi üzerinde bulunan eski vahşi çöp depolama alanına 15 bin adet lavanta fidanı dikimi yapıldı. Altınordu Belediyesi tarafından dikimi yapılan lavanta fidanlarının hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılacağını belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “17 dönümlük arazi üzerine kuracağımız lavanta bahçesi ekoloji ile ekonominin birleştiği yer olacak.15 bin lavantanın toprakla buluştuğu bu alan çevre düzenlemesi ve estetiği ile şehrimizin turizm cazibe ve çekim merkezlerinden biri olacak. Çöp depolama alanı olan bu araziden lavanta kokuları yayılacak. Çevre dostu düzenlemeyle âtıl durumdaki bu araziyi şehrimize kazandırmanın yanında gelecekte hayata geçireceğimiz projelerle birlikte istihdama yönelik ilk adımlarımızı da atıyoruz” dedi.

Metin Akyürek

