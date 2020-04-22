Eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Ukrayna'dan yeni görev teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye reformlardan sorumlu başbakan yardımcılığı görevini teklif etti. “Cumhurbaşkanı Zelensky'den teklif almak benim için büyük bir onurdur” diyen Saakaşvili, “Bu teklifi ve kararımı büyük bir sorumlulukla alıyorum çünkü ülke için çok zor bir zaman. Hem ekonomi hem de ülkenin tüm yaşamı için zor bir zaman. Cumhurbaşkanının ekibi ile birlikte, Ukrayna Parlamentosundaki tüm vatansever güçlerle ve toplumdaki diğer siyasi güçlerle çalışmaya hazırım, böylece Ukrayna mevcut küresel ekonomik krizi en az kayıpla karşılayabilir ve tüm zorluklarla başa çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu. Saakaşvili 2017 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Bundan sonra ise Ukrayna Devlet Başkanı seçilen Zelenskiy, Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığına son veren kararnameyi iptal ederek, tekrar vatandaşlık vermişti. Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ana vatanına dönemiyor. Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.

İlkin Hüseynov