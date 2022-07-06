Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti. 94 yaşında hayata gözlerini yuman Türkmen'in cenaze töreni cuma günü İstanbul'da yapılacak. 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında görev yapan İlter; müsteşarlık ve büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştu.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merhum Bakanımızın cenazesi, 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.