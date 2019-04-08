Eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Eski emniyet müdürleri ve polisler Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç'ın eşleri ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı FETÖ davasında mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 12 tutuklu sanık hazır bulundu. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı. Sanık savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıklar Neslihan Sönmez, Fatmagül Durmuş, Sümeyye Aksoy, Esra Filiz Saygılı, Huri Yılmaz, Faruk Serdar Köse, Rabia Ataç, Zeliha Özlem Açıkgöz, Ayşe Arıkanoğlu, Selda Özdemir, Hatice Gök ve Nurcan Kunt'un ‘Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Üye hakimlerden Recep Kurt, mahkemenin Selda Özdemir hakkında adli kontrolle tahliye edilmesi kararına karşı oy vererek sanık Özdemir'in Bylock IP'sine bin 107 defa bağlantı yaptığını belirtti.

İDDİANAMEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, haklarında daha önce FETÖ'den dava açılan Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç gibi eski emniyet müdürleri ve polislerin, eşleri ve kardeşlerinin de FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. İddianamede, 12 sanık hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.