Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Eski Organize Suçlarla Şube Müdürlü Ali Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 61 yaşında hayatını kaybeden Saçan'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Eyüpsultan Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Adil Serdar Saçan Kimdir?

21 Eylül 1962 tarihinde doğan Adil Serdar Saçan 1978 yılında Polis Koleji'ne girdi. 1998 yılında İstanbul Organize Suçlar Şubesi'ni kuran Adil Serdar Saçan beş yıl boyunca bu birimin müdürlüğünü yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü iken yönettiği operasyonlarda gözaltına alınanlara yönelik işkence yaptığı iddiaları hiçbir zaman gündemden düşmedi.

Adil Serdar Saçan 2002 yılında Yenişafak Gazetesine yapılan polis baskının da başında bulundu. Yenişafak Gazetesi 200 polis tarafından basılmış Albayraklar gözaltına alınmış ve birçok İstanbul Büyükşehir Belediye bürokratı gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hapisten çıktıktan sonra AK Partiyi kurarak seçimlere hazırlandığı sırada kamuoyunda “Akbil operasyonu” olarak bilinen operasyonları gerçekleştiren Adil Serdar Saçan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemle ilgili olarak birçok kişiyi gözaltına almış ve aleyhinde ifade vermeyenlere işkence yapmıştı.

28 Şubatçılarla yakın ilişki içerisinde olan adil Serdar Saçan, Tuncay Özkan ile birlikte hareket ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve yeni kurulmuş AK Parti'nin önünü kesmek için bir çok operasyonlara imza atmıştı. Albayraklar Holding, İGDAŞ ve İSTAÇ gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler akbil operasyonları sadece bunlardan birkaçı idi.

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