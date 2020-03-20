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Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı

Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı
Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir genç kız, eski erkek arkadaşına kızıp babasının marketini kundaklayıp kayıplara karıştı.

Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı üzerinde bulunan markette meydana geldi. Market sahibinin oğlu Y.E.T.'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Y.K. adlı genç kız, markete geldi. Genç kız elindeki bidonla, iş yerinin dışarısında bulunan gıda ve temizlik maddelerinin üzerine döktü. Bu sıra market çalışanı Emre K. genç kıza müdahale etmek istedi. Elindeki benzini Emre K. üzerine dökmeye çalışan Y.K. dışardaki tümü ürünlerin üzerine benzin döktü. Market sahibi kıza engel olmaya çalıştığı sırada elindeki çakmağı benzine üzerine attı. Ortalık alev topuna dönerken, genç kız kayıplara karıştı. Yakının söndürmek isteyen Emre K. bacağında hafif yaralandı. Kısa sürede yangına müdahale eden market sahibi ve çalışanları alevleri büyümeden söndürdü. Genç kız kayıplara karışırken, olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

Ersoy Yalçın
 

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