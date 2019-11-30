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Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesinin Kasımpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda G.Y. (27) adlı kadının ayrıldığı eşi M.Ö. tarafından vücudunun 2 yerinden bıçaklandığı ve olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yaralanan kadın ilk olarak 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.

İsmet Cep
 

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