Eski eşi tarafından hattı üzerine alınan cihazlar yüzünden icralık oldu

Eşinin kendi üzerine aldığı hat ile toplamda 6 farklı cihaz aldığını belirten Fatma Nur Bolat, borçlardan babasına gelen telefon sayesinde haberi olduğunu söyledi.

Bolat, alınan cihazların evine hiç gelmediğini ve boşandıktan sonra da borçları ödemeye devam ettiğini söyleyerek, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Açılan dosyaya ön ödeme yapıldığı için dosyanın savcılık tarafından kapatıldığını söyleyen Bolat, “Biz evliyken eşimin evlilik birliği içerisinde çeşitli borçlar açması ve aldatması sonucunda boşandık. Benim telefon hattım faturalıydı. Fatura ödeme gibi işleri ile de genelde eski eşim ilgileniyordu.

Bu süreç içerisinde hattımın üzerine benden habersiz telefon, oyun konsolu gibi 6 adet cihaz almış ama bu cihazların hiçbiri evimize gelmedi. Cihazları da satmış. Zaten diyelim ki 3 bin TL'ye aldıysa cihazı 2 bin 500 TL gibi bir fiyata sattığını söylemişti. Benim adresim ve cep numaram operatör şirketinde farklı görünüyordu ve bana ulaşamamışlar. Ulaşamayınca da dava kesinleşince babama ulaşmışlar ve kızınızın bize borcu var demişler.

Babamın da tabii bundan haberi yok ve beni aradı, o şekilde öğrendim. Daha sonra operatör ile iletişime geçtim, hukuk bürosu ile iletişime geçtim. Borcu da o şekilde öğrendim. Biz boşandıktan sonra ben borcu ödemeye devam ettim. 2018 yılında boşandık, 2020 yılında da davamız sonuçlandı. Borç da 2021 yılında bitti. Kendisini şikayet ettik ama soruşturma aşamasında dosya kapandı. 6 dosyanın 3'üne kendisi imza atmış, diğer 3 dosyaya da bir bayan imza atmış ama onlar tarafından bir ön ödeme yapılarak dosya soruşturma aşamasında kapatılmış.

Ortada bir haksızlık var. Hak etmediğimi düşünüyorum. Evime gelmeyen cihazların parasını ben boşuna ödediğimi düşünüyorum. Bu noktada da adaletin tecelli etmesini ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

Eren Kan



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