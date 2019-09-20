Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Konya'da yaşayan otobüs şoförü Bünyamin B(53), ve Asiye Güzel(45), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandı. Sürekli eski eşinin rahatsız ettiği kadın önce Alanya'ya daha sonra Antalya geldi. Eski eşine uzaklaştırma kararı da aldıran Asiye Güzel, dini nikahla başka bir kişiyle evlendi. Bu durumu öğrenen Bünyamin B, geçtiğimiz 1 Haziran Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde işe gitmek üzere evinden çıkan Asiye Güzel'in yüzüne kezzap atıp kaçtı. Ağır yaralanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel'in, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtildi. Asiye Güzel'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verildiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, 2 Haziran'da yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu. Bardakçı, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, bir anlık kızgınlıkla bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden Bünyamin Bardakçı, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bir gün sonra Konya'da gözaltına alınan Bünyamin B, Antalya'da sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.