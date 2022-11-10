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Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında ateşli silah ile vurulduğu iddia edilen 1 çocuk annesi kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Temaşalık Mahallesi Çamdibi yolunda boşandığı eşi Onur K. ile karşılaşan Gülay A. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönen tartışmada Onur K., eski eşi Gülay A.'ya (21) aracından aldığı tüfekle ateş açtı. Gülay A., başından aldığı yara ile ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülay A., 112 ambulansı ile önce Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Gülay A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Emrah Elmas
 

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