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Eski eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren koca yakalandı

Eski eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren koca yakalandı
Eski eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren koca yakalandı

Gaziantep’te çocuklarının velayeti için eksi eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan şahıs yakalandı.

Olay, iki gün önce Şehitkamil ilçesi bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mertcan Köse (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip etti. Aracı durduran Köse, eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba kız ölürken katil zanlısı kaçmıştı. Olayın ardından polisin sıkı takibi sonucu katil zanlısı koca yakalandı.

İbrahim Halil Aslan
 

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