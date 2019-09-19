Eski eşin dehşeti yaşattığı kızın annesi, yaşananları anlattı

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra Tayfur, Ersin Ülker ile 6 yıl birlikte yaşadı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ülker bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Ersin Ülker, geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ülker'in barışma teklifine olumsuz yanıt verdi.

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ülker, ertesi gün sabah saatlerinde Kübra Tayfur'un oturduğu eve geldi. Ersin Ülker balkon kapısından gizlice eve girdi. Kübra Tayfur, can havli ile aradığı polis ekiplerinin hastaneye ulaştırması sonucu hayatı kurtuldu. 2 gün yoğun bakımda kalan Kübra Tayfur bugün servise alındı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin aramaları sonucu Ersin Ülker, yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi. Kızının başında bekleyen anne Ayten Tayfur, İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına konuşarak, olayın nasıl yaşandığını anlatarak yetkililerden yardım istedi.

“Bu bana yar olmaz, belki birine gider deyip onu bu hale getiriyor”

Kızının yaşadığı olayı anlatan anne Ayten Tayfur, “Hapisteydi, bir haftalık izne çıkıyor. Gece kızımın evine giriyor, kızım gece yatarken, uyandırıyor sabah 05.00'te bu hale getiriyor. Kızım bana kahvaltıya gelmişti, bir yıl önce evinin eşyasını satmıştı. Bunu annesi de babası da biliyor. Buzdolabına kadar satıyorlar. Ertesi gün de tutuklanıp cezaevine gidiyor. Kızım da artık kurtuldum derken, ayrı ev tutuyor. Ayakları üzerine basıyor, çalışıyor, kıskanıyor artık. Bu bana yar olmaz, belki birine gider deyip onu bu hale getiriyor. Artık ne dememi bekliyorsunuz, inşallah gebertirler” dedi.

“Bunu ailece konuşup, tasarlayarak benim kızıma yaptılar”

Kızının durumunun iyiye gittiğini söyleyen anne Tayfur, “Yoğun bakımdan yeni çıktı, servise alındı. Çok kötüydü şu an iyiye gidiyor. Esrar kullanıyor, kendi eroin yapıyor. Bunun yedi sülalesi öyle, kardeşleri öyle. Babası içeride yattı çıktı. Ailece bunlar hapishaneyi gören insanlar. Bence planladı. Bir adam yatak odasının kapısını kilitleyip uyuyan insanı uyandırıp, içeriye hırsız gibi girip de, uyuyan insanı yakarsa, bunu planladı. Annesi, babası, kardeşleri oturup bunun üzerinde plan yaptılar ki yaktılar. Annesinin ne işi var, yanmadan önce kızımı görümcemi arayıp, çocuklara iyi bakın diye niye diyor. Demek ki bunu ailece konuşup, tasarlayarak benim kızıma yaptılar” diye konuştu.

Dehşeti yaşayan Kübra annesine, “Kızgın yağı üzerime boca etti” diyerek olayı anlatmış

Kızının yoğun bakımdan çıktıktan sonra olayı anlattığını ifade eden Anne Tayfur, “Kübra'yı 05.00'te yaktığında, beni 10.00 gibi aradı. Ben bu saatte geldim, anne yaktılar beni dedi. Onlar kardeş kardeşe kavga mı yapmışlar ne yapmışlar. O öyle girince, nerede kavga yaptıysan oraya git niye benim evime geliyorsun, çocuklarıma kendim bakıyorum, kendim mücadele ediyorum. O da artık nasıl yapıyorsa, gece gelip çaydanlıkta yağı kaynatıyor, o zaten hırsız beceriyor o işleri. Önce bıçak çekip, dizine vurmuş, boynumu koltuk altına aldı diyor. Çekti çevirdi. Bıçağı cebine koydu diyor. Yerden çaydanlığı aldı diyor. Kızgın yağı üzerime boca etti diyor. Ben bağırmaya kalmadı. Evin içi yağ yandığından dolayı duman kaplıymış. Göz gözü görmüyordu. Çantamdan 150 lira paramı çalıp, merdivenlerden yukarıya kaçtı diyor. Kapıları kilitleyip ambulansı arayacağım yere 155'i aradım, polis geldi beni buraya getirdiler diye olayı anlattı” dedi.

“Başka canların yanmasını istemiyoruz, bunu devletimiz duysun”

Yetkililere seslenen anne Tayfur, “Yetkililere sesleniyorum, böyle insanların seslerini duysunlar. Böyle insanlara doğru dürüst izin vermesinler, çıkmasınlar böyle insanlar. Bugün benim kızıma yaptı, yarın başka adam başka karısına yapacak. Belki kızlarına yapacak. Daha canlar yansın istemiyoruz, bunu devletimiz buradan duysun. Milletimiz bilsin, herkes birilerine bir şeyler söylesin haber etsinler, seslerini duyursunlar. Susuyoruz ama kendimize yapıyoruz. Hepimiz kadınız, bugün ona olur yarın bana olur belli değil” şeklinde konuştu.

Volkan Kayalar - Tunacan Atalay



