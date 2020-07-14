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Eski eşini, çocukların velayeti anneye verildi diye öldürmüş

Eski eşini, çocukların velayeti anneye verildi diye öldürmüş
Eski eşini, çocukların velayeti anneye verildi diye öldürmüş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşandığı eski eşini öldüren zanlının, polise verdiği ilk ifadesinde, çocukların velayeti annesine verildiği için sinirlendiğini, bu yüzden eski eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Seferihisar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yeri önünde meydana geldi. Sultan K. (32) isimli kadın, iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Erdal D. (37) ile karşılaştı. Eski koca burada ayrıldığı eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Erdal D. yanında taşıdığı bıçağı kadına sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Sultan K.'yi gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sultan K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, ameliyata alındı. Sultan K., burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocukların velayeti annesine verildi diye cinayeti işlemiş

Eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D. ise, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Erdal D.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Çocuklarımın velayet davası yeni sonuçlandı. Velayet annelerine verilince çok sinirlendim" dediği öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi
 

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