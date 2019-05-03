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Eski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı

Eski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı
Eski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı

Ayrıldığı eski eşinin ikametine giderek eşini darp eden alkollü şahıs ile komşular arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada alkollü koca bıçaklanırken, araya giren komşulardan birinin burnu kırıldı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Çantacı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan K. ayrıldığı eski eşiyle konuşmak için ikametine gitti. Bir süre kapıda konuşan ikili tartışmaya başlayınca İhsan K. eski eşini darp etmeye başladı. Kadının darp edildiğini gören Ali D., ikiliyi ayırmak için araya girerek eski koca İhsan K.'ya "Hala neden buraya geliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine eski koca İhsan K., Ali D.'ye kafa atarak burnunu kırdı. Kanlar içerisinde yerde kalarak burnu kırılan Ali D., eline aldığı bıçakla İhsan K.'yi karın boşluğundan bıçakladı. Bıçaklanan İhsan K. olay yerine geldiği aracına binerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burnu kırılan Ali D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, eski koca İhsan K.'nın da kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eski koca İhsan K. tedavisinin ardından ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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