Eski eşini öldürme gittiği iddiasıyla tutuklanan şahıs cezaevinde intihar etti

Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Murat Aslantürk, tutuklu bulunduğu Karaman M Tipi Kapalı Cezaevinde kaldığı koğuşun banyosunda atletiyle kendisini asarak yaşamına son verdi. Yapılan incelemelerin ardından Murat Aslantürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Murat Aslantürk'ün cenazesinin toprağa verilmek üzere İzmir'e götürüleceği öğrenildi.

Olay 24 gün önce meydana geldi

Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A. isimli kadın, gece saat 01.00 sıralarında polisi arayarak, 4 ay önce boşandığı eski eşinin İzmir'den gelerek kendisini öldüreceği ihbarında bulunmuş ve bunun üzerine Mersin ve Karaman polisi hemen harekete geçmişti. Karaman girişindeki uygulama noktalarında tedbir alan Karaman polisi, Murat Aslantürk'ü sabah saat 08.00 sıralarında Karaman-Konya karayolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı. Otobüste yakalanan şahsın üzerinde 1 adet tabanca, tabancaya ait 14 adet mermi, 1 adet bıçak, 10 adet plastik kelepçe, 5 adet 1'er metre halinde kesilmiş uçları düğümlü kendir ip ve koli bandı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Murat Aslantürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konmuştu.

Oğuz Bektaş - Mehmet Dağlı

