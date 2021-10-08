Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: 'Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi'

Olay 23 Ekim 2020 tarihinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür(40) ile boşandıktan sonra imam nikahlı olarak birlikte yaşayan Ramazan Yılmaz(45) arasında tartışma çıktı. Gür, tartışma sırasında Ramazan Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdü, cesedini de evin altındaki tandırda yaktı.

Cinayet, bir süre babasından haber alamayan çiftin Antalya'da yaşayan oğlunun köye gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Yılmaz'ın yanmış cesedini tandırda buldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emel Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak

Cinayetin ardından Emel Gür hakkında hazırlanan iddianame Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede Emel Gür hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gür, iddianamedeki ifadesinde, Ramazan Yılmaz'la boşandıktan bir ay sonra kendisini tehdit ederek, Antalya'dan Akkeçili köyündeki evine tekrar getirdiğini ve imam nikahlı olarak yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

“Av tüfeği ile kolumdan tutup kaldırdı”

Emel Gür, ilk başlarda Ramazan Yılmaz ile aralarının iyi olduğunu daha sonra kavgalarının şiddetlendiğini ve kendisini dövmeye başladığını belirtti. Yılmaz'ı bir kadınla mesajlaşırken yakaladığını belirten Gür, eski eşinin geceleri o kadının adını sayıklamasından dolayı kavgalarının daha da şiddetlendiğini anlattı. 22 Ekim 2020 tarihinde imam nikahlı eşinin eve alkollü ve geç geldiğini söyleyen Gür, eski eşiyle kavga etmelerinden dolayı o gece uyuyamadığını, 23 Ekim sabahı Yılmaz'ın kendisini av tüfeği ile kolundan tutup, kaldırdığını, daha sonra misafir odasına götürdüğünü söyledi. Gür, odada Ramazan Yılmaz'ın av tüfeğini sol şakağına dayayarak, ‘ben kendimi öldüreceğim ben ölünce seni sorumlu tutacaklar, sen de yanacaksın' şeklinde sözler söylediğini ifade etti.

“Tetiği bana çektirdi”

Tüfeğin namlusunun Yılmaz'ın şakağındayken, kendi sağ elini, sağ işaret parmağıyla tutarak, namlunun üzerine koydurttuğunu ve tetiği çektirdiğini iddia eden Gür, evdeki oğlunun bu olayı gördüğünü ileri sürdü. Ramazan Yılmaz'ın tüfekle vurulmasının ardından kafasının yatak odasının eşiğine gelecek şekilde düştüğünü ve kan aktığını belirten Gür, çocuklarının yurda gitmesini istememesi üzerine Ramazan'ın kendisine daha önce söylediği ‘bir gün başımı alıp gideceğim' sözünü hatırlayarak, cesedi ortadan kaldırma düşüncesinin aklına geldiğini, cesedi kolundan tutarak, tek başına önce bahçeye sonra da evin altındaki tandır fırınına bölümüne götürdüğünü anlattı.

“Kan bulaşan eşyalarla cesedi tandırda yaktım”

Emel Gür, daha sonra evde kan izleri olan yerleri temizlediğini, kan bulaşan halı ve diğer eşyaları yanmakta olan cesedin üzerine attığını ve tandırın üzerini saçla kapatarak yaktığını belirterek, cesedi yaktığını evdeki küçük oğluna anlattığından bahsetti. Evdeki kızının olaydan haberi olmadığını ifade eden Gür, Ramazan Yılmaz'a ait cep telefonunu ‘intihar etti' düşüncesi için Eğirdir Gölü'ne attığını söyledi.

“Ceset kokusunu bastırmak için plastik çaput yaktım”

Eve geri döndüğünde Ramazan Yılmaz'ın cesedinin tandırda yanmaya devam ettiğini, ara sıra paspas ve battaniyeler ile ateşi beslediğini kaydeden Gür, ceset kokusunu bastırmak için ateşe plastik çaput atarak yaktığını ifade etti. Gece saatlerinde cesedi çuvala koymak için uyandığında büyük oğlunun eve geldiğini ve babasın ulaşamadığını söylediğini belirten Emel Gür, oğluna da olay anlattığından bahsetti.

Emel Gür'ün Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Ali Serkan Aygün

