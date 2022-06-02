Eski eşini yanıcı madde ile ağır yaralayan sanık hakim karşısında

Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi'nde 12 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Erkan Emiroğlu (38), olaydan 5 ay önce boşandığı eski karısı Elvan Sözkesen'in (38) ikamet ettiği binanın kapısında bekleyerek su istedi. Bu sırada kadının suratına yanıcı madde dökerek ateşe veren Emiroğlu, sonrasında ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Şahıs, polis ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalanırken, Elvan Sözkesen ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

Olay gerçekleştiren Erkan Emiroğlu bugün (2 Haziran 2022) Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Erkan Emiroğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılım sağlarken, sanığa yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan babası T. Emiroğlu ve mağdur Elvan Sözkesen de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mağdur Elvan Sözkesen, kapıda karşılaştığı ve kendisinden su isteyen eski eşine su vermediğini, merdivenlere yöneldiği sırada başından aşağı jel gibi bir şeyin döküldüğü anlattı. Sözkesen, “İlk önce kezzap olduğunu sandım. Merdivenden aşağı indiğimde alevler içinde kaldım, çatır çatır yanıyordum. O sırada beni izlediğini gördüm ve anne diye feryat ettim. O an çocuklarım aklıma geldi. Bir alt kata indim. Komşulardan biri ne olduğunu sordu. Ben de 'eski eşim yaptı' dedim. Mangal yanıyor gibi beni zevkle ve canice izledi. Başka komşular da geldi. Üzerime su döktüler, banyoya duşa götürdüler ve söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetler yapışmıştı, onları da kestiler. O sırada eski eşim olay yerinden kaçtı. Ambulansa götürüldüğüm esnada kayınpederim gelmişti. Eski eşim ona olayı anlatmış ve beni kurtarmasını söylemiş” dedi.

“11 kez operasyon geçirdim”

Vücudunda halen yanıkların olduğunu ve bu süreçte 11 defa operasyon geçirdiğini anlatan mağdur Sözkesen, “Halen tedavim sürüyor. Kendisi hapisten çıkması durumunda evi de yakacağını söylüyormuş. Eski eşimin bunu yapmadığını söylemem için tekliflerde bulunuyorlar. Ben şikayetçiyim, en ağır cezayı alsın” ifadelerini kullandı.

SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık Erkan Emiroğlu da olayda öldürme amacının olmadığını iddia ederek, eski eşi için her şeyi yapabileceğini belirtti. Emiroğlu duruşmada, “Ben böyle olmasını istemezdim. Elvan bir yana, dünya bir yana. Onun için ailemi karşıma aldım. Öldürme amacım yoktu. Adalete sığınıyorum” şeklinde ifade verdi.

Tutuksuz yargılanan sanık baba T. Emiroğlu ise önceki ifadelerini yineledi. Sanıkların mevcut durumlarının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.