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Eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Korona virüsten hayatını kaybetti

Eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Korona virüsten hayatını kaybetti

Kırşehir’de şehir esnafından eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve Elektrikçiler Odası Başkanlığı görevini yürüten Kenan Kerimoğlu, Korona virüsten hayatını kaybetti.

15 gün önce korona virüse yakalanan ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kerimoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Şehir Hastanesine nakledilmişti. Kırşehir'de 2000'li yıllarda birlik başkanlığı görevini üstlenen Kerimoğlu, şehir sorunlarıyla da yakından ilgilendi.

Esnaf Odaları Birliği önünde düzenlene törende meslektaşları ve birlik temsilcileri helallik istedi. Törenin ardından Kerimoğlu'nun cenazesi Ahi Evran Caminde kılınan cenaze namazının ardından Aşıkpaşa Mezarlığına defnedildi.

Enderhan Öz
 

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