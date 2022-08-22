Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor

İngiltere hükümetinin, Eski Formula 1 Patronu Bernie Ecclestone hakkında yürüttüğü yolsuzluk davasının ilk duruşması başkent Londra'daki Westminster Magistrates Mahkemesi'nde yerel saatle 10.00'da başladı. Özel aracı ve asistanı ile birlikte mahkeme salonuna gelen 91 yaşındaki Ecclestone, avukat ordusuyla mahkeme salonuna giriş yaptı. Mahkemede, yurt dışında bulunan 400 milyon sterlin değerindeki mal varlığını beyan etmediği iddialarına yanıt verecek olan Ecclestone, 2017'ye kadar yaklaşık 40 yıl boyunca Formula 1'i yönetmiş ve 2 buçuk milyar sterline varan bir mal varlığı elde etmişti.

Yunus Dalgıç