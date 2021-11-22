Eski futbolcu Ahmet Dursun tek celsede boşandı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, oyuncu Gurur Aydoğan'ın kardeşi Asena Dursun ile 5 Eylül 2019'da evlenmişti. ‘Lidya' adında kız çocukları bulunan çiftin evlilikleri iki yıl sürdü.

Asena Dursun, geçen hafta İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak çocuğunun babası Ahmet Dursun'a boşanma davası açtı. Dursun, ‘anlaşmalı' olarak açtığı boşanma davasında, eşiyle fikren ve ruhen geçimsizlik yaşadığını belirtti.

Dursun çiftinin boşanma davası İstanbul 13. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı Asena Dursun ile davalı Ahmet Dursun ve avukatları katıldı.

Hakimin ‘boşanma konusunda kararlı mısınız?' sorusu üzerine konuşan çift, boşanma konusunda anlaştıklarını ve boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, Asena Dursun ile Ahmet Dursun'un ‘anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, Ahmet Dursun'un, boşandığı eşi Asena Dursun'a 3 bin lira, çocuğuna da 7 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Asena Dursun'a çocuğun velayetini veren mahkeme, çocuğun tüm ihtiyaçlarının Ahmet Dursun'un karşılamasına hükmetti.

İrem Demir - Sema Demir

