Eski futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den hapis cezası

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz'in davasında karara varıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İsmail Demiriz ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme, sanık Demiriz'e son savunmasını sordu. İsmail Demiriz suçsuz olduğunu söyleyerek, 41 kere milli forma giydiğini ve Türk bayrağını hakkıyla taşıdığını ifade etti. Allah'ı ve peygamberi insanlara anlattığını söyleyen Demiriz, “Benden nasıl terörist olur” dedi. Sanık Demiriz son olarak beraatini talep etti.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Demiriz'in ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Melike İnal