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Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakashvili, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Gürcistan vatandaşları ile yaptığı görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı - Tıkla İzle

Gürcistan'daki devlet başkanlığı görevi sırasında zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle aranan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakashvili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan vatandaşları ile bir araya geldi. Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimleri hakkında bilgi veren Saakashvili, görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırının ardından Atina polisi kalabalığı dağıtarak, Saakashvili'yi bölgeden uzaklaştırdı.

Saldırının ardından açıklama yapan Saakashvili, Gürcistan'daki rakiplerini saldırıyı organize etmekle suçladı. Saakashvili, Yunan polisine meydana gelen saldırı karşısında aldığı önlemler için teşekkür ederek, “Son derece profesyonel, hızlı ve yeterli tepki, provokasyonu önleyen ve toplantı sırasında yurttaşlarımızın güvenliğini sağladığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Saakashvili'nin Gürcistan vatandaşları ile sokakta görüşme yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından kafasından defalarca yumruklandığı görülüyor.

İlkin Hüseynov

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