Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir başka duruşmada dile getirdiği “Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak” sözlerinden dolayı hakkında ‘tehdit' ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Bugün görülen karar duruşmasında Demirtaş'a ‘tehdit' suçuna yer olmadığı belirtilerek ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu olarak kaldığı Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş, mütalaaya karşı yönelik yaptığı savunmasında, “2019 yılında ben ve Figen Yüksekdağ sıfır delille tutuklandık. Hakkımızdaki sanık beyanları bile dosyaya 5-6 ay sonra gönderildi, sadece suç ithamında bulunmuşum. Ben bu olanlara karşı ‘Adalet önünde bunun hesabını soracağım' dedim. Bugün mahkemenizde bana beraat kararı verilmesini bekliyorum herhangi bir suç unsuru yok” ifadelerine yer verdi.

Engin Yağcı

