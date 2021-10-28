Eski HDP il başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında HDP Adıyaman eski İl Başkanı Mehmet Varol, birkaç gün önce örgüte üye olma şüphesiyle jandarma ekiplerince adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen Mehmet Varol, tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Varol, 70 yaşında olması, sabit ikametgahının bulunması ve kaçma şüphesinin bulunmaması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

