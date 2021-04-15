Eski HDP'li Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi eylemleri sırasında “Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın” çağrısında bulunan eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

Fezlekede Şık'ın “sokağa çıkın” çağrısından sonra hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, “Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine 27. Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında TCK 214. maddesi kapsamında ‘suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Bağımsız Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilerin serbest bırakılması sonrası yaptığı açıklamada, “Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

Engin Yağcı