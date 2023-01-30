Eski İngiltere Başbakanı Johnson: 'Putin beni füze ile tehdit etti'

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından hazırlanan bir belgeselde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce bir telefon görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Johnson, "Beni bir noktada tehdit etti. 'Boris seni bir füze ile incitmek istemiyorum. Bu sadece bir dakika sürer' dedi" ifadelerini kullandı.

"Savaş mutlak bir felaket olur"

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptıkları uzun telefon görüşmesinde kendisini savaşın "mutlak bir felaket" olacağı konusunda uyardığını da sözlerine ekleyen eski İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in Ukrayna'nın NATO'ya üyelik süreci ile ilgili sorduğu sorulara da yakın gelecekte böyle bir ihtimalin mümkün olduğunu belirttiğini söyledi.



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