Eski İngiltere Başbakanı Johnson'un parlamentoyu 'kasten' yanılttığı tespit edildi

İngiltere İmtiyazlar Komitesi, eski Başbakan Boris Johnson hakkında korona virüs salgını döneminde ülke genelinde alınan kısıtlamaları hiçe sayarak Başbakanlık konutunda verdiği partilere ilişkin bir rapor yayınladı. Komite, 100 sayfadan fazla olan raporda Johnson'ın Başbakanlık Konutu'nda düzenlediği 6 etkinliğe ayrıntılarıyla yer verdi. Rapor doğrultusunda Komite, Covid-19 kısıtlamalarını çiğneyerek parti yapan Boris Johnson'ın parlamentoyu “kasten” birkaç kez yanılttığını vurgulayarak, parlamentoya girişinin iptal edilmesini istedi. Parlamento, komitenin söz konusu önerisini pazartesi günü görüşecek.

“Örneği yok”

İngiltere İmtiyazlar Komitesi yaptığı açıklamada, "Sayın Johnson'ın parlamentoyu yanıltarak ciddi bir aşağılama yaptığı sonucuna vardık" dedi. Aşağılamanın başbakan tarafından yapılmasının daha ciddi bir olay olduğu belirtilen açıklamada, “İngiltere'de şu ana kadar bir başbakanın parlamentoyu kasten yanılttığına dair örnek yok” ifadeleri kullanıldı.

Soruşturmayı “cadı avı” olarak nitelendirmişti

Komitenin raporu yayınlamasının ardından açıklama yapan Johnson, bir “salgın” ile mücadele ettiklerini ve süreç yönettiklerini belirtti. Öte yandan eski Başbakan Johnson, raporun önceden hazırlanmış bir kopyasını gördükten sonra geçtiğimiz hafta milletvekilliğinden istifa etmiş, soruşturmayı “cadı avı” olarak nitelendirmişti.

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