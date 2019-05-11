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Eski Irak Başbakanı Maliki'den, ABD ile İran'a diyalog çağrısı

Eski Irak Başbakanı Maliki'den, ABD ile İran'a diyalog çağrısı
Eski Irak Başbakanı Maliki'den, ABD ile İran'a diyalog çağrısı

Eski Irak Başbakanı Nuri Maliki, ABD’nin tehditleri ardından körfezde yükselen tansiyonun düşürülmesi için Washington ve Tahran yönetimlerine çağrıda bulundu.

Nuri Maliki, ABD'nin yatırım tehditlerinin artması ve İran'ın nükleer anlaşmasının bazı maddelerini askıya almasını duyurmasının ardından körfezde yükselen tansiyonun düşürülmesi için Washington ve Tahran yönetimlerine çağrıda bulundu. Hukuk Devleti Koalisyonu Başkanı Maliki tarafından yayınlanan yazılı bir açıklamada ABD'ye bölgedeki politikalarına karşı tepki göstererek sorunların emri vaki siyaset ile çözmeye çalışmaması yönünde çağrıda bulunuldu.

ABD'nin İran'a karşı tutumunun bölgede tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altının çizildiği açıklamada, “Terör örgütü DEAŞ savaşından yeni çıkmış Irak gibi bir ülke de etkileyecek. Örgütün uyuyan hücreleri Irak'ın güvenliğini ve istikrarına yönelik tehdit unsuru oluşturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.  

Abdulkadir Hacıoğlu

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