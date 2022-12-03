Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin yargılanma süreci başladı



İran'da Mahsa Amini'nin ölümü ardından başlayan protestolara "göstericileri kışkırttığı ve tahrik ettiği" gerekçesiyle 27 Eylül tarihinde gözaltına alınan ve 11 Ekim tarihinde ise “rejim karşıtı faaliyet yürütmek” ve “kamu düzenini bozmak” suçlamalarıyla geçici olarak tutuklanan eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin yargılanma süreci başladı. Faize Haşimi'nin avukatı Nida Şems sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haşimi'nin yargılanma sürecindeki ilk duruşmanın çarşamba günü gerçekleştiğini duyurdu. Şems paylaşımında, Faize Haşimi hakkındaki tüm belge ve dosyaların ilgili mahkeme tarafından incelendiğini söyleyerek, Haşimi'nin, “Ülke güvenliği aleyhinde rejim karşıtı faaliyet yürütmek” ve “kamu düzenini bozmak” suçlarıyla yargılandığını açıkladı.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı ve tahrik ettiği" gerekçesiyle 27 Eylül'de gözaltına alınmıştı. 11 Ekim tarihinde ise İran Yargı Erki Kurumu Sözcüsü Mesud Setayeşi, Faize Haşimi'nin “rejim karşıtı faaliyet yürütmek” ve “kamu düzenini bozmak” suçlamalarıyla geçici olarak tutuklandığını açıklamıştı.

Aynur Sena Çabuk



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