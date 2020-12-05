İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Molaverdi'ye hapis cezası

Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Molaverdi'ye hapis cezası
Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Molaverdi'ye hapis cezası

İran Cumhurbaşkanlığının eski Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Shahindokht Molaverdi, ulusal güvenliği bozmak amacıyla gizli belgeleri paylaştığı ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Mahkemesi 15. şubede görülen davada, İran'ın eski Kadın ve Aileden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shahindokht Molaverdi, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Molaverdi'nin gizli bilgi ve belgeleri diğer devlet yetkilileri ile ulusal güvenliği bozmak amacıyla paylaşımından dolayı 2 yıl ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürütmekten 6 ay hapse mahkum edildiği açıklandı.
Molaverdi İran medyasına yaptığı açıklamada, hakkındaki hapis cezasına itiraz edeceğini belirtti.

Aynur Sena Çabuk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.