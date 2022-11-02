Eski İsrail Başbakanı Netanyahu: 'Büyük zafere yaklaştık'

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemi devam ediyor. Merkez Seçim Kuruluna göre şu ana kadar oyların yüzde 80'i sayılırken, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok seçimi önde götürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre 120 sandalyeli mecliste sağ blok, 65 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etti. Binyamin Netanyahu Kudüs'te yaptığı konuşmada, “Büyük zafere yaklaştık” dedi.

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