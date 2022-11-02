İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu: 'Büyük zafere yaklaştık'

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu: 'Büyük zafere yaklaştık'
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu: 'Büyük zafere yaklaştık'

İsrail’de seçimi önde götüren sağ bloğun lideri eski Başbakan Binyamin Netanyahu, “Büyük zafere yaklaştık” dedi.

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemi devam ediyor. Merkez Seçim Kuruluna göre şu ana kadar oyların yüzde 80'i sayılırken, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok seçimi önde götürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre 120 sandalyeli mecliste sağ blok, 65 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etti. Binyamin Netanyahu Kudüs'te yaptığı konuşmada, “Büyük zafere yaklaştık” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.