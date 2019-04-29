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Eski İsveç Dışişleri Bakanı Blix madalyalarını satıyor

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Blix madalyalarını satıyor
Eski İsveç Dışişleri Bakanı Blix madalyalarını satıyor

Eski İsveç Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler (BM) İzleme, Doğrulama ve Muayene Komisyonu Başkanı Hans Blix madalyalarını satmaya karar verdi.

Eski İsveç Dışişleri Bakanı 90 yaşındaki Hans Blix, Birleşmiş Milletler'de (BM) çalıştığı dönemde dünya liderleri tarafından verilen madalyaları satmaya karar verdi. Blix konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bagajı hafifletmeye karar verdim. Ben ölünce çocuklarımın bu işlerle uğraşmasını istemiyorum" dedi.

Blix, 1962 yılı başlarında Dışişleri Bakanlığına girdi. Daha sonra İsveç Dışişleri Bakanı oldu. 2000 yılında BM İzleme, Doğrulama ve Muayene Komisyonu Başkanı olan Blix, görev süresi boyunca dünyadaki liderler tarafından madalyalarla onurlandırıldı. Blix'in madalyaları Stockholm'de oturduğu evde duruyor.

Blix, "Bazı koleksiyoncular onları topluyor. Fakat ben onların evde bir kutu içinde durmasını istemiyorum. Sadece İsveç Kralı'nın ve İsveç hükümetinin verdiği iki madalyayı satmayacağım" dedi.

Savaşların önlenmesi ve devletler arasında silah kullanılmaması hakkında kitap yazan Blix, diplomasi biçimindeki rahatlamanın temel sorunlarını çözebileceğini ve böylece savaşları önleyebileceğini savunuyor.  

Metin Altınışık


 

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