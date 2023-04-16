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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yoğun bakımdan çıktı

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yoğun bakımdan çıktı
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yoğun bakımdan çıktı

Eski İtalya Başbakanı ve iktidar ortağı Forza Italia Partisi'nin lideri Silvio Berlusconi yoğun bakımdan çıkarıldı.

 

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz 5 Nisan tarihinde Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan ve lösemi teşhisi konularak yoğun bakıma alınan 86 yaşındaki Berlusconi'den iyi haber geldi. Uzun süren tedavi sürecinin ardından durumu iyiye giden Berlusconi yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

2011'de istifa etmişti
İtalya'da 4 dönem başbakanlık yapan Berlusconi, 2016 yılında kalp ameliyatı geçirirken, prostat kanserini yendi. 2020'de korona virüse yakalanan Berlusconi, son yıllarda defalarca hastaneye kaldırıldı. Son olarak 27 Mart'ta kontrol amacıyla San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan Berlusconi, 30 Mart'ta taburcu edilmişti.
Berlusconi en son 2008-2011 yılları arasında başbakanlık yapmıştı.

Ahmet Yıldız
 

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