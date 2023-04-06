Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin lösemiye yakalandığı iddiası

İtalyan medyası, Milano'daki San Raffaele Hastanesinde yoğun bakımda olan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin lösemiye yakalandığını iddia etti. İtalya'nın önde gelen Corriere della Sera gazetesi, adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde 86 yaşındaki Berlusconi'ye lösemi teşhisi konulduğunu aktardı.

Berlusconi'nin Sözcüsü Paolo Emilio Russo ise haberi yalanlamazken, sağlık durumu hakkında bilgisi verme yetkisi olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani yaptığı açıklamada, "Bu sabah Profesör Zangrillo (Berlusconi'nin özel doktoru) ile konuştum ve bana Berlusconi'nin sakin bir gece geçirdiğini, durumunun stabil olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Belusconi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapma yetkisinin yalnızca özel doktoru Alberto Zangrillo'da olduğu belirtildi.

Dün hastaneye kaldırılmıştı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, dün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kalp-damar ünitesinde yoğun bakıma alınmıştı.

İtalya'da 4 dönem başbakanlık yapan Berlusconi, 2016 yılında kalp ameliyatı geçirirken, prostat kanserini yenmişti. 2020'de korona virüse yakalanan ve son yıllarda sık sık hastaneye kaldırılan Berlusconi, son olarak 27 Mart'ta kontrol amacıyla San Raffaele Hastanesine yatırılmış, 30 Mart'ta taburcu edilmişti.

Berlusconi en son 2008-2011 yılları arasında başbakanlık yapmıştı.

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