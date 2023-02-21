Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur (81) İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eruygur için Üsküdar Büyük Selimiye Cami'nde askeri tören düzenlendi. Törende, Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur, oğlu Kemal Eruygur, Ayça Eruygur taziyeleri kabul etti. Cenazeye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına da katıldı. Şener Eruygur'un kızı Ayça Eruygur, “Acımız büyük, çok üzgünüz” dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, “Komutanımla 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nde beraber öğrencilik yaptık. Daha sonra çeşitli görevlerde yakın çalıştık. Değerli bir subaydı, değerli bir generaldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üstün hizmetler verdi. Emekli olduktan sonra da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanlığını yaptı. Ama maalesef Ergenekon kumpasıyla ilk karşı karşıya kalanlardan birisiydi. 2008 yılında tutuklandı, cezaevine konuldu. Orada çok talihsiz bir kaza geçirdi. Şener Paşa o kazadan sonra bir türlü kendisini toplayamadı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır biliyorum” ifadelerini kullandı.

Eruygur'un naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cüneyt Sevindik



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