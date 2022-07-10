Eski Japonya Başbakanı Abe suikastında güvenlik kusuru

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yapmak üzere bulunduğu Japonya'nın güneyindeki Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmalarda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Nara Polis Şefi Tomoaki Onizuka soruşturmalar dahilinde varılan sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Güvenlik konusunda inkar edilemez problemler vardı” ifadelerini kullandı.

Soruşturmadan yeni detaylar

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin polisteki ifadesinde, kullandığı silahı birbirine bantla yapıştırılmış 2 borudan yaptığını ve 6 borudan meydana gelen daha ölümcül bir versiyonunu da ürettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca "bomba yapmaya çalıştığını" itiraf eden zanlının, Abe'yi önceki seçim konuşmalarında da öldürme niyetiyle takip ettiği ancak eylemi gerçekleştirecek fırsatı bulamadığı belirtildi. Zanlının beyanlarından yola çıkan polis ekipleri, Yamagami'nin "kasıtlı olarak mümkün olan en ölümcül ateşli silahı yapmaya çalıştığı" ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Halk sandık başında

Japonya'da eski Başbakan Shinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, halk bugün Danışmanlar Meclisi üyelerinin yarısını seçmek üzere her 3 yılda bir gerçekleştirilen olağan seçim çerçevesinde sandığa gitti. Başbakanı seçme yetkisine sahip Temsilciler Meclisi'ne göre daha az yetkiye sahip olan 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin üyelerinin 125'inin belirleneceği seçim için oy kullanma işlemi ülke genelindeki 46 bin sandıkta yerel saatle 07.00'de başladı. Japonya'daki seçim bölgelerinden 75 milletvekilinin, nispi temsil yoluyla da 50 milletvekilinin meclise girmeye hak kazanacağı seçimden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastının halkta oluşturduğu şokun da etkisiyle iktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin (LDP) büyük bir zaferle çıkacağı öngörülüyor.

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