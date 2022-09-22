İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesinde 'maske' uyarısı

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesinde 'maske' uyarısı
Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesinde 'maske' uyarısı

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin 27 Eylül'de yapılacak resmi cenaze törenine katılacak yabancı konuklardan maske takmalarının isteneceği bildirildi. Ayrıca resmi cenaze törenine 217 ülke, bölge ve uluslararası misyonun temsilci göndereceği açıklandı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno yaptığı açıklamada, Covid-19 önleme tedbirlerine resmi cenaze töreninde de azami dikkat gösterileceğini söyledi. Katılacak yabancı konuklardan maske takmalarının isteneceğini duyuran Matsuno, "Yabancı devlet adamlarını ve diğer katılımcıları tören günü maske takmak ve dezenfektan kullanmak gibi enfeksiyon önleme tedbirleri almaya çağıracağız" ifadelerini kullandı.

Burak Ersoy

 

 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.