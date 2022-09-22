Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesinde 'maske' uyarısı

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno yaptığı açıklamada, Covid-19 önleme tedbirlerine resmi cenaze töreninde de azami dikkat gösterileceğini söyledi. Katılacak yabancı konuklardan maske takmalarının isteneceğini duyuran Matsuno, "Yabancı devlet adamlarını ve diğer katılımcıları tören günü maske takmak ve dezenfektan kullanmak gibi enfeksiyon önleme tedbirleri almaya çağıracağız" ifadelerini kullandı.

Burak Ersoy

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