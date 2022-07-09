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Eski Japonya Başbakanı Abe'ye yönelik suikastla ilgili çarpıcı detaylar

Eski Japonya Başbakanı Abe'ye yönelik suikastla ilgili çarpıcı detaylar
Eski Japonya Başbakanı Abe'ye yönelik suikastla ilgili çarpıcı detaylar

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'ye saldırı gerçekleştirdiğini söylediği ortaya çıktı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, suikaste dair detaylar da netleşmeye başladı.

Japonya yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin ilk olarak annesinin maddi iflasından sorumlu tuttuğu dini bir grup olan Soka Gakkoi liderine silahlı saldırı yapmayı planladığını söylediği öğrenildi.

Annesinin söz konusu gruba yaptığı maddi bağışlar sonucu iflasa sürüklenmesinden etkilenen saldırganın, grubu desteklediğini iddia ettiği Abe'ye yönelik saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi. Saldırganın evinde yapılan aramada ise, suikastte kullanılana benzer el yapımı farklı silahlar ele geçirildi.

Ölüm nedeni kesinleşti

Saldırının ardından yapılan detaylı incelemelerde Abe'nin kesin ölüm nedeni de resmiyet kazandı. Japonya polisi, otopsi sonuçlarına göre Abe'nin köprücük kemiğinin altındaki atardamara zarar veren kurşun nedeniyle kan kaybı sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini duyurdu. Saldırının öldürme niyetiyle yakın mesafeden gerçekleştirildiğini göz önünde bulunduran emniyet güçlerinin, eylemin "iyi planlanmış" olduğu ihtimali üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Ayrıca saldırıda kullanılan el yapımı silahın 40 santimetre namlu uzunluğunda olduğu kaydedildi.

İhmal şüphesi

Amatör kameralara da yansıyan görüntülerin ardından gündeme gelen "güvenlik zafiyeti" iddiaları Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nı (NPA) harekete geçirdi. Abe suikastinde koruma polislerinin ihmalinin bulunup bulunmadığını belirlemek üzere soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Dünya şokta

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe dün seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde sağ olarak yakalanan saldırgan Abe'yi sevmediği için cinayeti işlediğini belirtmişti. Buna rağmen Abe'nin politik duruşuna karşı kin beslemediğini ifade eden saldırganın gerçekleştirdiği suikast, Japonya ve dünya kamuoyunda şok etkisi oluşturmuştu.

Burak Ersoy
 

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