Eski karısını yaralayan adam, eski kayınbabası tarafından kurşunladı

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Onur D., eski eşi Güllü A.'nın evine gitti. Yaşanan tartışma sonrası Onur D., yanında getirdiği pompalı tüfekle eski eşini omuzundan yaraladı. Silah sesini duyan Güllü A.'nın babası Süleyman A., evinde bulunan av tüfeği ile eski damadını ayaklarından vurdu. Daha sonra aile yakınları 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi için hastaneye götürdü.

Mehmet Demirci

