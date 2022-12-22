Eski Kurmay Albay Halidun Eren yargılandığı davada beraat kararı

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren, ailesi ve avukatı katıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Eren üzerine atılan suçlamadan beraat etti.

“Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanıyordu

Siirt'te, 2019'da FETÖ/PDY operasyonunda eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren gözaltına alınmıştı. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eren hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bugün Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Halidun Eren hakkında beraat kararı verdi.

Ahmet Furkan Gülap

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