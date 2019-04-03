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Eski Malezya Başbakanı Rezak hakim karşısında

Eski Malezya Başbakanı Rezak hakim karşısında
Eski Malezya Başbakanı Rezak hakim karşısında

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk davasında hakim karşısına çıktı.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Başkent Kuala Lumpur'da Yüksek Mahkeme'ye çıkan Rezak, gücü kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, para aklama ve kamu fonundan kendi hesaplarına 42 milyon Malezya ringgit, (57 milyon TL) aktarmak dâhil 7 farklı suçtan yargılandı.

Duruşmanın açılışında Başsavcı Tommy Thomas, Necip'e Başbakanlığı süresince Maliye Bakanlığı da yaparak gücünü mutlakıyete yaklaştırdığını söyledi. Başsavcı Thomas, iki pozisyonu kullanarak ülkenin hem siyasi gücünü hem de maliyesini kontrol ettiğini ileri sürdü. Rezak ise suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Bir sonraki duruşmanın 15 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.  

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