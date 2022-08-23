Eski Malezya Başbakanı Rezak'a verilen 12 yıl hapis cezası onaylandı

Malezya Federal Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu, kara para aklama, görevini ve güveni kötüye kullanma gibi suçlarından da bulunduğu 7 ayrı suçtan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkında alınan 12 yıllık hapis cezasını onayladı. Bu kararın ardından Malezya'da ilk defa bir başbakan hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın gelini Nur Sharmila Shaheen kendisine, kayınpederinin başkent Kuala Lumpur'un güneyinde bulunan Kajang Hapishanesine gönderildiğinin söylendiğini belirterek, "Kayınpederim aileye bakmamızı istedi. Güçlü ve sakin kaldı" dedi. Nur Sharmila Shaheen ayrıca eski Başbakan Rezak'a verilen ceza hakkında “açıkça aşırı olmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Malezya Federal Mahkemesi tarafından geçtiğimiz yılın Temmuz ayında eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkında 7 ayrı suçtan 12 yıl hapis cezası verilmesi kararı alınmıştı.