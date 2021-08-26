Eski manken Deniz Akkaya cezaevinden tahliye oldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eski manken Deniz Akkaya ile arasında yaşanan tartışmanın ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya hakkında tedbir kararı almıştı.

Akkaya, tedbir kararına rağmen konuşmalarına devam edince, Ciğerci, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurmuştu. Kararı ihlal ihlal eden ünlü manken, mahkeme kararı ile 3 gün önce cezaevine girmişti. Akkaya , Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bugün tahliye edildi.

Tahliye sonrası açıklama yapan Ünlü manken Deniz Akkaya: “Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamayacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum” dedi. Benim burada bulunma sebebim “Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü. Ben yayına çıkıp konuşamamam için bir tedbir kararı aldırmaya çalışmışlar.

Mahkeme böyle saçma bir olayın mümkün olmadığını söyledikleri için mahkemeler bu konuşmamda hiç bir sakınca görmediklerini söylemişler. Pazartesi itibariyle bu kişinin Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan Cindrella hikayesinde FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim. Biliyorsunuz bunları konuşmamam için ben de ciddi bir şekilde sulu yapmıştı . Gayet paşalar gibi yattık çıktık. Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış” dedi.

Veysel Ensar Gökcegözog

